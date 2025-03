"Ich konnte kaum atmen" - Tennis-Star Raducanu spricht über Stalker

In Dubai hatte ein Mann die US-Open-Siegerin von 2021 in ihrem Match gegen die Tschechin Karolína Muchová zum Weinen gebracht. Einen Tag vor dem Spiel hatte er Raducanu in der Nähe des Spielerinnen-Hotels angesprochen, ihr einen Brief übergeben und ein Foto mit der 22-Jährigen gemacht. Diese hatte das ihrem eigenen Team gemeldet, dieses habe die Information jedoch erst am nächsten Tag an die WTA und die Turnier-Organisation weitergegeben. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen konnten in der Kürze der Zeit nicht mehr getroffen werden.