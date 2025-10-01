Liebe, Hass und Flammen: Der bizarre Fall eines Stalkers aus NÖ

Beruflich war der 43-Jährige ein hoch angesehener Mann, tätig in einer großen Bildungseinrichtung in St. Pölten . Und hier, an seinem Arbeitsplatz, endete auch die Karriere des Niederösterreichers. Am 4. Juli 2025 wurde der Mann von Beamten des Landeskriminalamtes NÖ (LKA) festgenommen und abgeführt.

Am 8. Oktober muss sich der Beschuldigte am Landesgericht St. Pölten verantworten. Verhandelt wird ein Fall, den selbst erfahrene Ermittler als bizarr und außergewöhnlich bezeichnen. „Bis zuletzt“, sagt ein Beamter im Gespräch mit dem KURIER, „hat er alles versucht, um seine Täterschaft zu verschleiern. Doch wir kamen ihm auf die Schliche.“

Immer mehr Drohschreiben

Rückblick: Seit Februar 2025 wurden bei der Polizeiinspektion Rabenstein an der Pielach (Bezirk St. Pölten) immer neue Fälle von beharrlicher Verfolgung und Sachbeschädigung angezeigt.

Unbekannte hatten GPS-Sender an Autos angebracht, Fahrzeuge mit Lebensmitteln beschmiert und sogar Nägel unter Reifen gelegt. Die Opfer erhielten Drohschreiben, und im Mai steigerte sich die Intensität: Fast täglich trudelten Drohmails von nicht rückverfolgbaren Adressen ein.

Massiver psychischer Druck

Besonders perfide: Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) wurden sexualisierte Bildmontagen der Betroffenen erstellt, versehen mit Telefonnummern und Adressen, und in St. Pölten sowie im Bezirk St. Pölten-Land öffentlich platziert. Zudem bestellte der Täter in fremdem Namen Unterwäsche und Sexspielzeug bei Onlinehändlern – wodurch nicht nur massiver psychischer Druck, sondern auch ein finanzieller Schaden entstand.

Gestalkt haben soll der 43-Jährige im Liebeswahn eine Frau und deren Bekannte.