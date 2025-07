Opfer monatelang gestalkt: Verdächtiger zündete eigenes Haus in NÖ an

Begonnen hatte das perfide Treiben im vergangenen Februar. Der Täter platzierte GPS-Sender an den Fahrzeugen von drei Personen, um deren Aufenthaltsorte zu überwachen. Zudem wurden Autos der Opfer beschädigt, in einem Fall sogar Nägel unter den Reifen platziert. Die Bedrohungslage verschärfte sich laut Angaben der Polizei zusehends.

Er versah die pornografischen Aufnahmen mit den Telefonnummern und Adressen der Betroffenen und verteilte die Bilder an öffentlichen Orten im Bezirk St. Pölten-Land sowie am Arbeitsplatz eines der Opfer. Ab Mai verschickte der Täter nahezu täglich Drohmails von nicht rückverfolgbaren Mailadressen.

Zuletzt drohte der vorerst unbekannte Täter Ende Juni 2025 in den Mails mit Brandstiftungen an verschiedenen Tatorten. Am 29. Juni 2025 kam es tatsächlich zu einem Großbrand an der Wohnadresse eines 43-Jährigen in Rabenstein/Pielach.

Nach dem Feuer in Rabenstein kündigte der anonyme Verfasser der Drohschreiben weitere Brände per E-Mail an. Durch umfangreiche Ermittlungen und Auswertungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten konnte der vorerst als Opfer geführte 43-Jährige als Beschuldigter entlarvt werden.

Umfangreiches Geständnis abgelegt

Er wurde am 4. Juli aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten an seiner Arbeitsplatzadresse festgenommen. Der 43-Jährige zeigte sich zu sämtlichen Tathandlungen wie dem Stalking, der Brandstiftung und anderer Delikte vollumfänglich geständig. Im Zuge von Hausdurchsuchungen konnte im Büro und an der Wohnadresse des Beschuldigten eindeutiges Beweismaterial vorgefunden und sichergestellt werden.



Der 43-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.