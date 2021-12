Nach Verkauf von Crystal Meth: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen in Favoriten konnten am Samstagabend zwei mutmaßliche Drogendealer auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. In der Wohnung der Männer im Alter von 39 und 48 Jahren stellte die Polizei weitere 27 Gramm Crystal Meth sowie 5.000 Euro Bargeld sicher. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um bulgarische Staatsangehörige.

Auch drei mutmaßliche Käufer im Alter von 25, 30 und 32 Jahren wurden angehalten und angezeigt.

Suchtprävention

Unter Sucht versteht man ein bestimmtes Verhaltensmuster, das mit einem unwiderstehlichen, wachsenden Verlangen nach einem bestimmten Gefühls- und Erlebniszustand beschrieben wird. Sucht ist nicht nur auf den Umgang mit bestimmten Substanzen (z.B. Drogen) beschränkt.

Hilfestellungen und Information für sich oder Angehörige sind auf der Seite des Bundeskriminalamtes sowie beim Institut für Suchtprävention (01/4000 87375) zu finden.

