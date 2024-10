Nach Unwetter in der Ostregion: Welche Öffis ab wann wieder fahren

Der Bahnhof Tullnerfeld erwacht also langsam wieder zum Leben. Dank einer Ersatzstromversorgung konnte die Bahnhofstechnik wieder in Betrieb genommen werden, heißt es von den ÖBB. Beleuchtung, Monitore, Lautsprecher und Netzwerk werden erneuert und sind in wenigen Tagen wieder einsatzfähig. Für den geplanten Pendelverkehr nach Wien ab 4. November stehen die Bahnsteige wieder zur Verfügung, aufgrund der Schäden an den Liften ist der Zugang jedoch bis auf Weiteres nicht barrierefrei möglich.

Linie S80, S50, S4 und S40

Ab 9. November ist mit weiteren Verbesserungen zu rechnen: Die Linie S80 kehrt zwischen Wien Hütteldorf und Wien Hauptbahnhof zurück und die Linie S50 kann wieder auf dem Teilabschnitt zwischen Wien Westbahnhof und Unter Purkersdorf verkehren. Gerade hier kam es in den vergangenen Wochen beim Schienenersatzverkehr zu Engpässen, wie auch der KURIER berichtete.