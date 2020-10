Nach Überfall in U-Bahn-Station: Jugendliche Serieneinbrecher festgenommen

Im September wurde ein 21-Jähriger in der U-Bahn-Station Krieau von zwei Männern ausgeraubt. Die Tatverdächtigen erbeuteten dabei eine Armbanduhr und ergriffen anschließend die Flucht.

Die Wiener Polizei wertete daraufhin in Zusammenarbeit mit den Wiener Linien das Material der Überwachungskameras aus und konnte so Fotos der mutmaßlichen Täter sicherstellen. Es soll sich um einen 15-jährigen russischen und einen 16-jährigen bosnischen Staatsangehörigen handeln.

Vergangenen Samstag wurden das Duo schließlich bei einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft in der Jörgerstraße in Wien-Hernals auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der 15-Jährige und der 16-Jährige sollen laut den Ermittlern für eine Serie von Einbruchsdiebstählen verantwortlich sein. Zurzeit befinden sich die beiden in Haft.

