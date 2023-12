Nach tödlichem CO-Unfall: Warnung vor Stromaggregaten

Am Freitag, den 16. Dezember starb ein 54-jähriger Familienvater bei einem CO-Unfall in seinem Haus in Floridsdorf. Gefunden wurde der Mann von seinem Sohn und dessen Freund, die den Vater zu reanimieren versuchten.

Dabei setzten sich die jungen Männer selbst dem giftigen Gas Kohlenmonoxid (CO) aus und mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Für den Vater kam jede Hilfe zu spät. Er starb an einer CO-Vergiftung.

Grund für den Unfall dürfte ein falsch betriebenes Notstromaggregat in den Innenräumen des Hauses gewesen sein.