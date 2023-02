Nach Streit in Ottakringer Lokal: Paar verbündet sich gegen Polizei

Der Versuch, einen Streit zu schlichten, ging am Montagabend gehörig schief: Polizisten wurden ursprünglich aufgrund eines Streits zwischen einem Mann und einer Frau in ein Lokal in der Koppstraße in Ottakring gerufen.

Bei den beiden handelte es sich um ein Ex-Pärchen, das stark alkoholisiert aneinander geraten war. Als die Beamten den Konflikt schlichten wollten, gerieten sie jedoch zwischen die Fronten. Speziell die 37-jährige Frau soll sich äußerst aggressiv verhalten haben.

Paar wehrt sich gegen Polizei

Die Verdächtige stieß einem Polizisten gegen die Brust, trat und schlug auf ihn ein. Selbst bei der Festnahme wehrte sich die 37-Jährige laut Polizeiaussendung mit allen Kräften. Der Ex-Freund half plötzlich zu der Frau und schrie die Polizisten wiederholt an.

Nach der Festnahme wurde eine geringe Menge Suchtgift bei der Beschuldigten sichergestellt. Der Mann und die Frau wiesen mehr als 2 Promille auf. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die 37-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam. Sie wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung sowie des Suchtgiftbesitzes angezeigt.

