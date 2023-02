Große Suchaktion: Junger Österreicher in Dubai vermisst

Der 27-jährige Wiener Karim Azman hatte zuletzt in Portugal im Kundenservice gearbeitet, um sich Geld anzusparen. Sein Plan war es, mit dem Ersparten auf Reisen zu gehen. Diesen Plan setzte er auch in die Tat, flog nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und erkundete dort das Land.

Seit Samstag wird der junge Mann allerdings vermisst. Seine besorgte Schwester meldete sich beim KURIER und erzählte, dass er den schwierigen "Wadi-Naqab"-Wanderweg gehen wollte. Sie hörte zuletzt am Freitag von ihrem Bruder: "Er hat sich mit einer Gruppe auf der Plattform 'Couchsurfing' etwas ausgemacht, ist dann aber alleine losgegangen." Die anderen, es soll sich teils um erfahrenere Wanderer handeln, wollten den Weg offenbar nicht gehen. Sie vereinbarten einen Treffpunkt, Karim tauchte aber nicht wie ausgemacht eine Stunde später auf.

Laufende Suchaktion

Die Gruppe alarmierte daraufhin die örtliche Polizei, die eine großangelegte Suchaktion startete. Laut der Schwester des Vermissten waren bzw. sind Hubschrauber, ein Suchtrupp sowie Rettungskräfte im Einsatz. Der Österreicher soll Essen und Wasser für rund einen Tag dabei haben.

Der Fall ist auch dem Außenministerium bekannt: "Wir müssen bestätigen, dass ein österreichischer Staatsbürger seit Samstag im Grenzgebiet zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman vermisst wird. Die Such- und Rettungsaktion nach dem Vermissten ist seither in Gang. Die österreichischen Botschaften in Abu Dhabi und in Maskat stehen mit den lokalen Behörden im ständigen Kontakt und stehen den Angehörigen unterstützend zur Seite."

Die Angehörigen des Mannes bestätigen den Kontakt zum Botschaftspersonal und hoffen, dass Karim bald wohlauf gefunden wird.