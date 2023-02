Klimaaktivisten blockieren Verkehr bei Wiener Kennedybrücke

Beim Schloss Schönbrunn bildet sich in Richtung City aufgrund der Klebe-Aktion ein Stau, der bis nach Unter St. Veit reicht. Im Bereich der Hadikgasse in Hietzing konnte eine Blockade verhindert werden. Die Polizei ist auch heute - so wie bei den vergangenen Aktionen - mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Rund um die erste Protestwelle in Wien waren rund 850 Beamte im Einsatz.