Nach Sicherheitslücke: Kommt nun eigene Parlamentspolizei?

Nun steht fest, dass der rechtsextreme Security nicht unbefugt in besonders brisante Bereich des Parlaments eingedrungen ist, nur in zwei eher unbedeutende Verwaltungsräume. Das ergab die Untersuchung der Zutrittskarte, die jener Mann bekam, der auch für die Sicherheit im BVT-Ausschuss sorgt und engste Kontakte in Neonazi-Kreise hat.

Die Sonderpräsidiale am heutigen Donnerstag kam zu dem Schluss, dass die sensiblen Räumlichkeiten künftig nur noch von hauseigenen Sicherheits- und Reinigungsprüfung betreten werden dürfen. Eine Sicherheitsüberprüfung aller Mitarbeiter wird ab kommenden Montag eingeleitet. Beim U-Ausschuss wird auch kein Fremdpersonal mehr eingesetzt. Möglich wäre nun eine eigene "Parlaments-Polizei" nach deutschem Vorbild, das müsse aber erst das interne Sicherheitskomitee beraten, betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka anschließend in einem Pressestatement.