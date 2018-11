Nach Protesten: Suchthilfe Jedmayer öffnet ihre Türe

Schokokekse liegen auf den Tischen im Tageszentrum, eingewickelt in Etiketten mit dem Logo der Suchthilfe. "Für die andere Sucht", sagt Roland Reithofer, Geschäftsführer der Suchthilfe Wien und erntet erste Lacher. Diese Woche hat er erstmals eine Gruppe Besucher durch Tageszentrum und Ambulanz der Suchthilfe Wien, den sogenannten Jedmayer, am Gumpendorfer Gürtel geführt. Zuletzt war das Tageszentrum in den Fokus einer Bürgerinitiative geraten, die Suchtkranke nicht mehr in Wien-Mariahilf behandelt haben will, sondern diese lieber am Stadtrand untergebracht hätten. Der KURIER berichtete.