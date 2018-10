Drogenhandel: Wiens Suchthilfe zwischen den Fronten

Schon 2014 war eine Filiale des Jedmayer in der Nussdorfer Straße durch Anrainer in die Kritik geraten. Dort ist es seitdem allerdings ruhig.

Beim KURIER-Lokalaugenschein in Gumpendorf berichten Anrainer tatsächlich von Spritzen, die am Morgen in ihren Kellern oder Hauseingängen liegen. Viele Hausverwaltungen in den umliegenden Wohnbauten hätten die Sperranlagen mit Codes versehen, damit Süchtige dort nicht mehr hineinkönnen. Im Gegensatz zur Bürgerinitiative sind die befragten Anrainer aber nicht für eine Absiedelung des Jedmayer an den Stadtrand. Das würde das Problem nur verlagern, nicht verbessern.