Nach Minibambini-Pleite: Fast 500 Kindergartenplätze neu vergeben

In Wien wird mehr als die Hälfte jener Kinder, die zuletzt einen Kindergarten des Vereins Minibambini besucht haben, inzwischen bei anderen Betreibern betreut. Wie Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Mittwoch mitteilte, konnten mit Stichtag 20. März insgesamt 448 städtische und private Plätze vergeben werden. Die Minibambini-Kindergärten waren nach einem Förderstopp in die Pleite geschlittert.

Allen Eltern, die sich seit dem Konkurs bei der Magistratsabteilung 10 oder einem privaten Kindergartenträger gemeldet haben, wurde ein Platzangebot oder ein Angebot für etwaige notwendige Schritte zur weiteren Klärung für einen adäquaten Bildungs- und Betreuungsplatz gemacht, hieß es in der Aussendung. Für jene Eltern, die für ihre Kinder noch keinen elementaren Bildungsplatz gesucht haben, steht die eigens eingerichtete Helpline der Stadt unter der Wiener Telefonnummer 90 500 20 wochentags weiter zur Verfügung.