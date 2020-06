Nach Messermord vier Täter in Haft

Trotz arger Verständigungsschwierigkeiten und fehlender Personaldokumente konnte das Landeskriminalamt Wien innerhalb weniger Stunden einen Mord und einen Mordversuch unter indischen Staatsbürgern klären. Vier mutmaßliche Täter befinden sich in Haft.

Wie berichtet, kam es in der Nacht zum Samstag in der Schöpfleuthnergasse in Wien-Floridsdorf zu einer schwerwiegenden Messerattacke auf zwei Inder. Das tödlich getroffene Opfer konnte noch etwa 200 Meter weit zu einer Straßenbahnstation flüchten, verblutete dort aber infolge der schweren Stichwunden. Das leichter verletzte Opfer konnte sich zum Franz-Jonas-Platz retten, und von dort die Polizei alarmieren. Der 26-jährige Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und polizeilich bewacht.