Macheten-Attacke: Inder niedergestochen

Der Tatort in der Schöpfleuthnergasse gleicht einem Schlachtfeld. Am Gehsteig vermischt sich eine große Menge Blut mit Glassplittern des danebenstehenden Pkws der Opfer. Offenbar ging bei der Tat in der Nacht auf Samstag eine Autoscheibe zu Bruch. Eine breite Blutspur zieht sich vom Tatort in Richtung Franz-Jonas-Platz, geht weiter durch den Innenhof eines Büro- und Geschäftsgebäudes und endet bei einer Straßenbahnstation. Dort verstarb ein Mann an einer Stichverletzung. Reanimationsversuche durch einen Notarzt der Wiener Berufsrettung blieben erfolglos. Sein verletzter Freund konnte sich zum Franz-Jonas-Platz retten und von dort die Polizei verständigen.

Die Bereitschaftseinheits-Gruppe „Tosca 44“ war um 1.45 Uhr als erste am Tatort. Wenig später traf auch der Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes ein und versorgte den Verletzten. Er wurde mit zwei Messerstichen im Beckenbereich, mehreren Prellungen und Blessuren ins Donauspital gebracht.