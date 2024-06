Nach Messerattacke in München: Zwei Österreicher verletzt

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, waren die Männer in einer Gruppe von zehn Menschen bei einem Junggesellenabschied unterwegs. Als sie am Samstagabend von einem Ort weiterziehen wollten, gerieten sie den Angaben zufolge aus zunächst ungeklärten Gründen mit einer anderen Gruppe in Streit.

32-Jähriger stationär aufgenommen

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, der 32-Jährige wurde dabei schwer, der 39-Jährige leicht verletzt, wie es hieß. Der 32-Jährige wurde stationär aufgenommen, der 39-Jährige ambulant versorgt.