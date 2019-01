Nach Messerattacke: Frau verlor Baby, ist nun ein Pflegefall

Nichts ist mehr, wie es war: Die junge Frau war in einer neuen Beziehung, hatte gerade erfahren, dass sie schwanger ist und war glücklich. Davon ist nichts geblieben. Sie hat das Kind verloren, ist ein Pflegefall. Sie hat einen künstlichen Darmausgang, muss regelmäßig zur Dialyse und sitzt im Rollstuhl. "Dass sie überhaupt noch lebt, ist ein Wunder", sagt die Staatsanwältin.

14-mal hat Blerim A. laut Anklageschrift auf seine Exfreundin am 23. Juli 2017 eingestochen. Er hatte vor der Wohnung in der Liniengasse in Wien-Mariahilf auf sie gewartet. Als die Frau mit ihrem neuen Lebensgefährten gegen 6 Uhr Früh von der Arbeit heimkehrte, sprühte der Mazedonier den beiden Pfefferspray ins Gesicht. "Er hat nichts gesagt, nur zugestochen", sagt die Staatsanwältin. Auch als die Frau schrie: "Ich bin schwanger!", ließ er nicht von ihr ab. Dann ging er seelenruhig davon. Zwei Wochen später wurde er an der Grenze von der Türkei nach Griechenland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Der Mazedonier bekennt sich am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen teilschuldig. Zwar habe er auf seine Ex eingestochen, töten wollte er sie aber nicht. "Das ist eine fürchterliche Tat", sagt sein Anwalt Mirsad Musliu in Richtung der Geschworenen. "Aber glauben Sie nicht, dass er es geschafft hätte, sie umzubringen - wenn er das gewollt hätte."