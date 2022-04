Nach Korb in Disco: Frau mit abgebrochener Glasflasche verletzt

Eine 21-Jährige soll sich in der Nacht auf Sonntag in einer Diskothek in Wien-Leopoldstadt mit einem Mann unterhalten und mit diesem getanzt haben. Als sie weitere Annäherungsversuche ablehnte und sich wegdrehte, spürte die Frau einen Schmerz an ihrem Gesäß.

Das Opfer wandte sich an das Personal. Mitarbeiter verständigten die Rettung. Bei der 21-Jährigen wurde eine größere Schnittverletzung am Gesäß festgestellt.

Tatwaffe sichergestellt

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch in der Diskothek ausforschen. Er verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und wurde vorläufig festgenommen. Es soll sich um einen 19-jährigen Österreicher handeln. Bei ihm stellten die Polizisten eine abgebrochene Glasflasche als Tatwaffe sicher.

In seiner ersten Befragung bestritt der 19-Jährige die Tat und sprach von einem Unfall. Der Rettungsdienst versorgte die Frau notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus.

