Nach illegaler Fleischerei: Allianz für Qualität beim Kebabfleisch

Eine Woche nach dem Auffliegen einer illegalen Fleischerei in Wien-Favoriten haben am Donnerstag Besitzer mehrerer großer Kebab-Lokale im Bezirk geschlossen betont, für Qualität und Hygiene zu stehen. "Wir wollen ein starkes Zeichen setzen", sagte die SPÖ-Landtagsabgeordnete Aslihan Bozatemur, die den Medienauftritt in einem Restaurant auf der Favoritenstraße initiiert hatte. "Wer sich nicht an die Spielregeln hält, schadet uns allen", betonten die Gastronomen einheitlich.