Nach Hochwasser: 2,3 Millionen Euro Schaden in Wien

Vor allem in einigen Kellern wird es noch Wochen dauern, bis alle Schäden behoben sind. Mit dem gestrigen Montag endete auch die Einreichfrist für all jene, die direkt vom Hochwasser betroffen waren. Bisher wurden 328 Anträge gestellt . Auf Basis von zwei Sammelanträgen hat die Wiener Landesregierung den Opfern Auszahlungen genehmigt.

Im zweiten Sammelantrag wurde eine Schadenssumme von 952.000 Euro beziffert. Wird ein Schaden anerkannt, zahlt die Stadt 50 Prozent der Kosten. In den meisten Fällen geht es um geflutete Keller oder etwa auch die Reparatur von kaputten Heizungen . Im zweiten Sammelantrag genehmigte die Landesregierung Auszahlungen von 476.000 Euro , wovon wiederum knapp die Hälfte als Vorschussleistung zeitnahe an weitere 48 Antragsteller ausgezahlt wird.

Um schnell zu helfen, gibt es diese Zweiteilung an Auszahlungen, heißt es aus der Magistratsdirektion. „In einem ersten Schritt wird jedem, bei dem ein Schaden festgestellt wurde, diese erste Vorschussleistung ausgezahlt. Und im zweiten Schritt schaut man sich an, was die Versicherung an Schäden bereits übernommen hat“, erklärte Leitner. Sogenannte Härtefälle, die gar nicht versichert sind, bekommen die gesamte Summe ausbezahlt. Maximal gibt es eine Unterstützung von 100.000 Euro pro Haushalt oder Unternehmen.

Meisten Antragsteller aus Penzing

Die Antragsteller aus der ersten Tranche stammen fast alle aus Penzing, vereinzelt auch aus Hietzing, Liesing und Hernals. Bei der zweiten Tranche kamen auch einige aus Ottakring, Währing, Döbling, Brigittenau und Favoriten. Am 23. Oktober wurde der zweite Sammelantrag an die Wiener Landesregierung zur Beschlussfassung übermittelt. Landeshauptmann Michael Ludwig ordnete anschließend an, dass die Zusagen an die Antragsteller versendet und auch die weiteren Auszahlungen – die durch die MA 6 (Rechnungs- und Abgabenwesen) erfolgen – vorgenommen werden.