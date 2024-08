Nach Herzstillstand bei EM-Auftakt: Patientin traf ihre Retter

Fast in einer Tragödie endete der Auftakt der Fußball-Europameisterschaft für Elisabeth S. Die 70-Jährige und ihr Gatte schauten sich daheim das Eröffnungsmatch Deutschland gegen Schottland an, doch gegen Ende der ersten Halbzeit fühlte sich die Wienerin zunehmend unwohl.

„Meiner Frau wurde kalt, sie hatte einen stechenden Schmerz in der Brust und bekam danach Atemnot“, schildert ihr Mann. Er wählte den Notruf 144. Wenige Minuten später traf das erste Rettungsteam in der Wohnung in Wien-Landstraße ein.