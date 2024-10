Nach Hammer-Attacke im Juli in Wien: Beschuldigter zurechnungsfähig

Im Zuge des Verfahrens hätte sich "nichts ergeben", das eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum rechtfertigen würde, so Bussek. Das gilt sowohl für den Paragraf 21 Absatz 1 (zurechnungsunfähige Täter), als auch für den Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch (zurechnungsfähige Täter, aber Tat wurde unter dem Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung begangen, Anm.). Dem Serben droht damit zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft in einer Justizanstalt.

Zwei Menschen bedroht und ausgeraubt

Der damals 29-Jährige hatte in der Nacht auf 16. Juli einen 51-Jährigen sowie eine 43-Jährige in der Meiselstraße mit einem Hammer attackiert und ihnen zwei Taschen geraubt. Passanten alarmierten gegen 0.10 Uhr die Polizei, die ihn daraufhin noch unweit des Tatorts festnahm.