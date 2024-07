Hammer-Attacke in Wien: U-Haft beantragt, 51-jähriges Opfer stabil

Nach der Hammer-Attacke eines 29-Jährigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit drei Schwerverletzten hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den Beschuldigten beantragt, wie die Behörde der APA erklärte. Die Entscheidung darüber soll laut Landesgericht am Donnerstagvormittag fallen. Ein 51-Jähriger, der sich zeitweise in Lebensgefahr befunden hatte, konnte indessen auf eine Normalstation verlegt werden, so der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev).