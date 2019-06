Nach Großbrand in Simmering: Verzweiflung bei Geschädigten

Solche Gegenstände wie Router hätten aber noch nicht geholt werden können: Es hätte einmal eine Begehung für zehn Minuten und einmal eine für zwei Stunden gegeben, bei der allerdings die Sachverständigen der Versicherungen dabei waren, sagt Petos.

"Wir wissen nicht, was in unseren Wohnungen noch brauchbar ist. Viele standen in völlig kaputten Wohnungen und mussten vom Löffel an alles neu kaufen", berichtet sie.

Ungewisse Zukunft

Derzeit gehe es darum, die Ver- und Entsorgungsleitungen wieder herzustellen, teilt die Hausverwaltung mit. Im August sollten die Wohnungen im 1., 2. und 3. Stock zumindest zugänglich gemacht werden.

Wann sie bewohnbar sind, könne man derzeit nicht sagen. Die Schäden, die durch Brand und Löschwasser entstanden sind, sind in den einzelnen Wohnungen unterschiedlich schwer.