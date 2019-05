Brand in Simmering: Erste Bewohner dürfen in ihre Wohnungen

Walter Hillerer, Chef der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt, hält weiter am ursprünglichen Plan fest, dass alle nicht zerstörten Wohnungen in drei bis vier Wochen wieder beziehbar sein sollen. Bisher wurde der Fahrplan jedenfalls eingehalten.

Ersatzwohnungen

Bereits am Dienstag hatte die Gruppe Sofortmaßnahmen angekündigt, dass Ende der Woche die Stiege 2 wieder bewohnbar sein würde. Die 20 Wohnungen jener ersten 42 Bewohner, die am Freitag wieder in ihr Zuhause zurückkehren durften, befinden sich in einem Bauteil im Hof, der vom verheerenden Brand nicht betroffen war.

Bereits am Dienstag wurden von den Bewohnern der zerstörten Dachgeschoßwohnungen mögliche Ersatzwohnungen besichtigt, die von Wiener Wohnen vermittelt wurden. Insgesamt sind 31 dieser Anfragen eingelangt. Für einen betroffenen Rollstuhlfahrer wurde ein barrierefreies Hotel organisiert, die Unterbringungskosten werden durch ein Sofortbudget der Stadt gedeckt.