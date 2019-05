Nach Großbrand in Simmering: 250 Bewohner in Notquartier untergebracht

Unterberger wohnte in einer der Dachgeschoßwohnungen, die beim Brand in der Wohnhausanlage am Simmeringer Enkplatz am Samstag komplett zerstört wurden. "Ich mache mir keine Hoffnung, dass noch irgendwas erhalten ist", sagt er. Von Samstag auf Sonntag kam er in einem Hotel unter, das die Hausverwaltung bezahlte. Etwa 250 Brandopfer mussten in der ersten Nacht nach dem Feuer notdürftig untergebracht werden. Sechs Personen in Hotels, die meisten bei Freunden und Verwandten.

Notquartier

In einer Mieterversammlung gaben Vertreter der Stadt Wien Sonntagnachmittag bekannt, dass ein Notquartier in der Triesterstraße geöffnet wird. Es wird von der Stadt gemeinsam mit dem Roten Kreuz betreut. Die Gruppe Sofortmaßnahmen ist mit einem mobilen Büro am Enkplatz und informiert die ehemaligen Bewohner. "Wie lange das Quartier geöffnet bleiben muss, ist ungewiss", hieß es am Sonntag von der Stadt.