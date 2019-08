Nach Gasexplosion mit zwei Toten: Haus wird abgerissen

So gut wie alle betroffenen Mieter haben inzwischen eine von der Stadt angebotene Ersatzwohnung in Anspruch genommen, sagte der Sprecher. Nur in wenigen Einzelfällen sei der Wunsch geäußert worden, aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen noch zuzuwarten.

Zwei Tote, 15 Verletzte

Die Explosion ereignete sich am Nachmittag des 26. Juni. Nach der Detonation klaffte ein riesiges Loch in dem mehrgeschoßigen Gebäude an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse. Wohnbereiche zwischen dem zweiten und vierten Stock wurden weggerissen, Bauteile und Inventar auf die Straße geschleudert.

Noch in der Nacht wurde eine 29-Jährige tot in den Trümmern gefunden, am Tag daruf fanden die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes.