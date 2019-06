Explosion in Wien: Erste Hinweise auf die Ursache

Wie bereits vermutet, wird das zerstörte Haus in der Preßgasse (Wien-Wieden) komplett abgerissen. Einen Bericht der "Krone" dazu bestätigte ein Sprecher von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal dem KURIER. Das Gebäude sei aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu restaurieren, außerdem seien die Beschädigungen enorm groß. Ein Wiederaufbau sei unrentabel, wurde am Freitag Abend beschlossen. Die Mieter werden ein Rückkehrrecht in den neuen Gemeindebau erhalten.

Wohnung war "voll mit Gas"

Laut KURIER-Informationen gibt es auch neue Hinweise auf die Ursache, offenbar handelt es sich tatsächlich um eine Gasexplosion. Die Detonation dürfte von einer Wohnung ausgegangen sein, die "voll mit Gas" war, wie es aus gut informierten Kreisen heißt. Anders ließe sich eine derart große Explosion derzeit nicht erklären, heißt es.

Messungen der Wiener Netze im Keller des beschädigten Gebäudes hatten allerdings gezeigt, dass die Hausleitungen nicht undicht sind. Experten hatten zunächst auch andere Ursachen für wahrscheinlicher gehalten.