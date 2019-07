Explosionshaus in Wieden: Sicherungsarbeiten am Freitag beendet

Nach der wahrscheinlichen Gasexplosion in der Preßgasse im vierten Wiener Gemeindebezirk, bei der am 26. Juni zwei Menschen starben, wird das Haus wie berichtet abgerissen. Am Mittwoch wurde damit begonnen, das Dach sowie Teile des Mauerwerks abzutragen.

Keine Einsturzgefahr ab Freitag

Am Freitag sollen diese Sicherungsarbeiten abgeschlossen sein: Dann ist das Haus nicht mehr einsturzgefährdet. Somit kann der Gemeindebau zu einer regulären Baustelle werden und von einer Baufirma abgerissen werden.