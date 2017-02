Nach Festnahmen: 20 Tschetschenen wieder auf freiem Fuß

Nach der Massenfestnahme von 22 Tschetschenen Freitagabend auf dem Donauinselplatz in Wien-Floridsdorf sind 20 von ihnen wieder auf freiem Fuß. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft Wien am späten Sonntagnachmittag der APA bekannt. Alle 22 wurden aufgrund der Beteiligung an einer kriminellen Organisation angezeigt.

Zwei Tschetschenen befanden sich am Sonntag noch wegen fremdenrechtlicher Angelegenheiten in Polizeigewahrsam. Alle 22 Beteiligten wurden nach Paragraf 278 StGB - Mitgliedschaft einer Vereinigung - auf freiem Fuß angezeigt.

Eine der von der Polizei sichergestellten Waffen - eine Pistole - konnte einem Verdächtigen zugeordnet werden, berichtete die Exekutive. Er wurde nach dem Waffengesetz angezeigt. Außerdem wurden zehn Hausdurchsuchungen des Landeskriminalamts Wien unter Beteiligung des Einsatzkommandos Cobra durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte die laufenden Ermittlungen.