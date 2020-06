Nach Explosion stehen Existenzen auf dem Spiel

Gerald Schimpf

Dominik S.

Jetzt steht Gaber an der Polizeiabsperrung und sieht dabei zu, wie dieFeuerwehr Balken für Balken und Ziegel für Ziegel des Hauses vom Kran aus entfernt. "Es herrscht noch immer Einsturzgefahr", erklärt Feuerwehr-Sprecher. Und die beschäftigt die Einsatzkräfte weit mehr als die angebliche Angst vor der entkommenen Vogelspinne von

Gaber hatte gehofft, kurz in ihre Wohnung zu dürfen. "Damit wir ein paar Erinnerungsstücke rausholen können. Und die wichtigsten Dokumente." Doch sie gehört nicht zu den Bewohnern, die Montagvormittag in Begleitung kurz ihre Wohnungen betreten durften, um ein paar Habseligkeiten abzuholen. Derzeit lebt sie in einer Notwohnung von Wiener Wohnen. "Wir haben elf Jahre hier gelebt. Aber zurück will ich nicht mehr", sagt Gaber.

Auch für das Haus vis-à-vis und die ARBÖ-Zentrale daneben herrscht aus Sicherheitsgründen ein Betretungsverbot. "Derzeit gibt es kein Zeitfenster, wie lange dieser Zustand anhält", erklärt Maria Unterköfler von der Baupolizei.