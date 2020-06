Hauseinsturz in Wien: 19-Jähriger tot, Vermisste geborgen

Am späten Nachmittag, mehrere Stunden nach der Bergung des 19-Jährigen, schlugen die Hunde erneut an. Mit Motorsägen und schwerem Gerät kämpften sich die Helfer durch Balken und Schutt. „Die starken Balken liegen herum wie Mikado-Stäbchen, da bilden sich Hohlräume“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Christian Feiler. Acht Stunden nach der Explosion wurde eine 48-jährige Bewohnerin aus einem solchen Hohlraum geborgen. Die Frau war laut Polizeisprecherin Adina Mircioane ansprechbar und dem ersten Anschein nach auch nicht schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Explosion eines Hauses in der Äußeren Mariahilfer Straße löste am Samstag eine dramatische Rettungsaktion aus. Die Suchtrupps und Bergemannschaften riskierten in dem Trümmerhaus ihr Leben, um Bewohner zu retten. Im Fall eines 19-Jährigen war die halsbrecherische Aktion vergeblich. Der junge Mann konnte zwar fünf Stunden nach dem Hauseinsturz geborgen werden. Er starb aber im Spital.

„Nach den ersten Notrufen ist sofort ein Großeinsatz angelaufen“, erklärt Polizeisprecherin Adina Mircioane. Da von einer großen Anzahl an verletzten Personen ausgegangen werden musste, wurde der Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit 35 Fahrzeugen und 110 Mann am Unglücksort an. An der Einsatzadresse bot sich ein Bild der Zerstörung. Vor dem eingestürzten Haus stand ein Auto in einem Trümmerberg.

APA18077298 - 26042014 - WIEN - ÖSTERREICH: Bei einer Explosion in der Mariahilfer Straße in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Samstag, 26. April 2014, ein viergeschoßiges Haus teilweise eingestürzt. Bei dem Haus in der Äußeren Mariahilfer Straße/Ecke Denglergasse handelt es sich um einen Altbau mit drei Obergeschoßen. Im Erdgeschoß sind mehrere kleine Geschäftslokale eingerichtet. APA-FOTO: HERBERT P. OCZERET