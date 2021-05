Nach Eskalation bei Mai-Kundgebung in Wien: Gegenseitige Vorwürfe

Nach der Demonstration linker Aktivisten am 1. Mai in Wien decken sich Demonstranten und Polizei mit gegenseitigen Vorwürfen ein. Die Aktivisten sprachen am Montag von "massiver Polizeigewalt", die Polizei wiederum hielt den Demonstranten vor, die Beamten unter anderem mit Glasflaschen beworfen zu haben.

Von den rund 20 Demonstrationen zum Staatsfeiertag war bei einer die Situation eskaliert, und zwar bei jener, die in Ottakring ihren Anfang nahm und mit einer Kundgebung vor der Votivkirche endete. Nach Angaben der Wiener Polizei gab es zwölf vorübergehende Festnahmen und sieben verletzte Beamte. Angaben über verletzte Demonstranten konnte die Polizei nicht machen, die linken Aktivisten sprachen von rund 50 Personen, die akute medizinische Hilfe benötigten.