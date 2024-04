Nach Attacken in Wien: Busbetreiber engagiert Security-Mitarbeiter

Um das zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen: Vor zwei Jahren wurde der Betrieb der Bus-Linien 56A, 56B, 58A und 58B in Liesing und Hietzing von den Wiener Linien neu ausgeschrieben. Den Zuschlag hat damals nicht der bis dahin tätige Betreiber Dr. Richard erhalten, sondern der neue Bewerber Zuklinbus. Tatsächlich übernommen hat Zuklinbus den Betrieb aber erst jetzt, am 1. April.

„Grund zur Sorge“

Die Probleme haben aber schon vorher begonnen. Vergangenen Oktober habe das Gerede kursiert, dass Zuklinbus die Linien nicht stemmen könne und Dr. Richard den Betrieb sowieso wieder übernehmen würde, sagt Zuklin-Pollany. Diesen März wurde das Gerede konkreter: Die Wiener Linien haben eine Sicherungsleistung ausgeschrieben, die Dr. Richard gewonnen hat. Dabei handelt es sich um eine Art „Back-up“, falls Zuklinbus mit dem Betrieb der Linien tatsächlich nicht zurechtkommen sollte. In diesem Fall würde Dr. Richard den Betrieb übernehmen. Hintergrund dieses Auftrages sei, dass die Wiener Linien dem neuen Betreiber der Linien „nicht zutrauen dies genau so verlässlich und sorgfältig durchzuführen, wie sie es von uns gewohnt waren“, heißt es in einem betriebsinternen Schreiben von Dr. Richard. Von den Wiener Linien heißt es: „Wir hatten Grund zur Sorge, dass mit der Neu-Übernahme der Buslinien die gewohnte Betriebsqualität nicht erfüllt werden kann.“ Die Bedenken hingen damit zusammen, dass der Zeitraum zwischen der Ausschreibung und dem tatsächlichen Betriebsbeginn weit auseinanderlagen und die vergangenen Jahre von einem akuten Fahrermangel geprägt waren. Dazu komme, dass man von Problemen mit Zuklinbus in einem anderen VOR-Gebiet (Verkehrsverbund Ost-Region) gehört habe.