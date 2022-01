Nach Attacke in Lokal: Polizei fahndet nach drei Unbekannten

Nach einer Attacke auf zwei Männer in einem Lokal in der Sechshauser Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus fahndet die Polizei nach drei Tatverdächtigen. Sie sollen die zwei Opfer im Alter von 62 und 63 Jahren am 20. Oktober um 18 Uhr im Zuge eines Streits geschlagen haben.

Anschließend sollen sie aus dem Lokal geflüchtet sein. Die 44-jährige Lokalbesitzerin sei den Männern gefolgt, um ein Foto von ihnen zu machen. Daraufhin soll sie von einem der Unbekannten mit dem Umbringen bedroht worden sein. Die mutmaßlichen Täter konnten flüchten.