Nach Anstieg: Wieder nur zehn Neuerkrankungen in Wien

Nach einem möglichen Ausreißer am gestrigen Donnerstag ist die Zahl der Neuerkrankungen Wien am Freitag wieder auf gewohntes Niveau zurückgegangen: In den vergangenen 24 Stunden sind zehn weitere Personen gemeldet worden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Weiters berichtete der medizinische Krisenstab der Stadt von drei weiteren Todesfällen aufgrund von Covid-19.

Insgesamt 141 Todesfälle

Zwei Männer im Alter von 89 und 78 Jahren sowie eine 87-jährige Frau überlebten die Erkrankung nicht, hieß es in einer Aussendung. Damit stieg die Gesamtzahl der Verstorbenen auf 141.

Nach dem aktuellen Stand (Freitag, 8.00 Uhr) gibt es in Wien bis dato 2.664 Personen, die nachweislich von einer Coronavirus-Infizierung betroffen waren. Derzeit tatsächlich an einer Erkrankung laborieren 531 Menschen. Wieder gesund sind 1.992 Personen.