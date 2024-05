Wien: Mutter ließ Sohn mit CO2-Waffe aus dem Wohnungsfenster schießen

Eine 55-Jährige und ihr 14 Jahre alter Sohn sind am Mittwoch in Wien-Landstraße wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt worden. Der Jugendliche soll mit einer CO2-Waffe, die seine Mutter offenbar im Internet gekauft und ihm geschenkt hatte, aus einem Wohnungsfenster mehrmals in einen Innenhof geschossen haben. Ein Zeuge rief die Polizei. Verletzt wurde bei den Zielübungen niemand, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster am Donnerstag.