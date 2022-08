Mutter nach Rauswurf mehrmals bedroht: 19-Jähriger festgenommen

Die Mutter war außer Haus, der 19-jährige Sohn soll in dieser Zeit in ihrer Wohnung in Wien Floridsdorf laute Partys gefeiert haben. Nach ihrer Rückkehr hätte sie deshalb, so die Polizei in einer Aussendung, ihrem Sohn die Wohnungsschlüssel abgenommen. Was diesem wiederum nicht gefallen hat: Er habe seine Mutter nämlich mit dem Umbringen bedroht, weshalb von der Polizei schon Anfang August ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt wurde.

Das hielt den jungen Mann aber nicht davon ab, mehrmals bei seiner Mutter aufzutauchen. Zehn Mal insgesamt, jedes Mal wurde Anzeige erstattet, einmal wurde er sogar von der Polizei wegen aggressiven Verhaltes vorübergehend festgenommen.

Eskalation am Wochenende

Auch am Samstag war er wieder da. Erst soll er Steine gegen das Fenster seiner Mutter geworfen haben, wegen des Verdachts der beharrlichen Verfolgung wurde der Mann in die Polizeiinspektion mitgenommen. Nach der Vernehmung wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Aber der 19-Jährige zeigte sich unbelehrbar. Es folgten zwei weitere Missachtungen des Betretungs- und Annäherungsverbots.

Höhepunkt am gestrigen Sonntag: Da kletterte der 19-Jährige auf den Balkon der Mutter, sie musste neuerlich die Polizei zu Hilfe rufen. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien daraufhin fest. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Hilfe für Gewalt-Betroffene:

Frauenhelpline (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 222 555 Männernotruf: (Mo – So, 0 – 24 Uhr, kostenlos), 0800 / 246 247.

