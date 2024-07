Mutter am Muttertag ignoriert: 55-Jährige soll Tochter verprügelt haben

Ereignet hat sich der inkriminierte Vorfall am 14. Mai dieses Jahres, zwei Tage nach dem Muttertag , den die beiden eigentlich gemeinsam verbringen wollten. Abendessen und dann der österreichische Klassiker "Muttertag" waren geplant, doch dann hatte die junge Frau andere Pläne und ging lieber aus. Am nächsten Tag, als der gemeinsame Tag nachgeholt werden sollte, wiederholte sich die Situation.

"Ich bin so enttäuscht worden. Sie ist arrogant an mir vorbeigegangen und hat mich ignoriert", beschrieb die bisher unbescholtene Angeklagte die Situation. Sie habe sich deshalb betrunken, erzählte sie dem Richter - "je nach Definition" sei sie wohl Alkoholikerin. Als die ebenfalls alkoholisierte Tochter dann nachhause in die Wohnung in der Wiener Innenstadt kam, eskalierte die Situation. Als die 20-Jährige bereits im Bett lag, kam ihre Mutter ins Zimmer und wollte ihr die Decke vom Körper reißen. Als die Tochter das nicht zuließ, schlug die Beschuldigte auf ihr Opfer ein.