Mutmaßlicher polnischer Sexualstraftäter in Wien gefasst

Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle hielt die Polizei am späten Montagabend in der Tannengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Mann an. Der Mann dürfte keinen Ausweis mit sich geführt haben, weshalb die Beamten ihn in eine Polizeiinspektion gebracht haben, um seine Identität festzustellen.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 36-jährigen polnischen Staatsangehörigen handeln dürfte, der seit Juni letzten Jahres per europäischem Haftbefehl in Polen gesucht wurde. Grund dürften Straftaten gegen die sexuelle Integrität sein. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

