66-Jähriger wurde am Wiener Hauptbahnhof das Handy gestohlen

Am Sonntagvormittag ging eine 66-Jährige zur Polizei und gab an, dass ihr kurz zuvor ein Mann am Hauptbahnhof das Handy aus dem Rucksack gestohlen haben soll. Eine Sofortfahndung verlief – auch aufgrund der genauen Personenbeschreibung – positiv.

Der Tatverdächtige, ein 35-jähriger algerischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun in polizeilicher Anhaltung. Bei einer Personendurchsuchung wurde das Mobiltelefon der 66-Jährigen sowie weiteres Diebesgut sichergestellt. Der Mann soll noch für drei weitere Diebstähle verantwortlich sein.

