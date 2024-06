Mutmaßlicher Islamist malträtierte Partnerin: Es wurde U-Haft verhängt

Seit vergangener Woche sitzt in Wien ein mutmaßlicher Islamist in U-Haft, weil er seine Partnerin schwer misshandelt haben soll.

Ab Ende April soll es dann zu körperlicher Gewalt und mehrfacher Vergewaltigung gekommen sein. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.

Der 22-Jährige hatte die Frau, die sich gerade von ihrem Ehemann getrennt hatte - das Scheidungsverfahren war noch im Laufen - im September 2023 in einem Club in der Wiener Innenstadt kennengelernt. Es entwickelte sich eine Beziehung, nach zwei bis drei Monaten begann der aus Westafrika stammende Mann die Frau allerdings zu kontrollieren. So rief er sie ständig an und erkundigte sich, wo sie sich gerade befinde, wenn sie nicht zu Hause war.

Nach seiner Rückkehr aus Frankreich verlangte er dann, sie solle während des Ramadan Kopftuch tragen und sie müsse nun so leben, wie er es für richtig halte. Nur muslimische Frauen seien "rein", soll er betont haben. Die Betroffene stammt ursprünglich aus Südamerika, lebt seit über 20 Jahren in Wien und ist als Labormitarbeiterin bei einem angesehenen Unternehmen beschäftigt. Sie weigerte sich, ihre Haare zu bedecken.