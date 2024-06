Umweltfreundlich: 14-Jähriger stahl Elektroboot an Alter Donau

Der gemeldete Diebstahl eines Elektrobootes an der Alten Donau in Wien-Donaustadt hat die Polizei am Mittwochabend zu einem erst 14-Jährigen Täter geführt.

Der Bursche hatte ein Privatgrundstück betreten, das Boot von einem Steg losgebunden und in Betrieb genommen. Damit fuhr er das Gewässer entlang und ließ drei Freunde zusteigen bis sie schließlich das Boot am Ufer zurückließen. Der 14-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Auch ein E-Moped-Diebstahl geht auf sein Konto.