Neue Donau: Auf zu neuen Ufern am „Wiener Meer“

Planungsstadträtin Ulli Sima und Donaustadt-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (beide SPÖ) trafen sich dort vor dem Wochenende schon einmal zum Probesitzen: „Die Bucht war vorher wirklich unscheinbar. Das Potenzial möchten wir nicht länger verschwenden“, so Sima. Zustimmung gibt es von Nevrivy: „Es freut mich, dass sich hier in der Donaustadt viel tut und unsere Bewohnerinnen und Bewohner davon profitieren werden.“

Dabei soll es aber nicht bleiben: Ab Mitte Mai 2024 eröffnet der „Arena Beach“. Er befindet sich in der Kaisermühlenbucht am linken Donaudamm. Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Auf 1.100 m 2 entsteht in der Arena-Bucht ein neuer Sandstrand.

Wer in Wien Sehnsucht nach Badespaß am Strand hegt, muss schon lange nicht mehr den langen Weg ans Meer zurücklegen. Seit 2021 gibt es beispielsweise den Sandstrand „Pirat Bucht“ an der Neuen Donau.

Dabei soll der Sand so aufgeschüttet werden, dass ein leichtes Gefälle Richtung Neue Donau entsteht, so Gerald Loew, Leiter der Fachabteilung Wiener Gewässer. „Das Ergebnis ist eine Flachwasserzone, die den Wassereinstieg für die Badegäste deutlich vereinfachen wird“, sagt Loew. Die Flachwasserzonen sind vor allem für Familien mit Kindern geeignet.

Hier gibt es kostenlose Abkühlung

Wo verschafft man sich bei heißen Temperaturen in der Stadt am besten etwas Abkühlung?

Abgesehen vom Arena Beach gibt es in Wien zahlreiche Möglichkeiten wo die Wienerinnen und Wiener die warmen Sommertage verbringen können. Entlang der Neuen Donau befinden sich eine Reihe neu gestalteter Badeplätze.

Der Copa-Beach etwa bietet Besucherinnen und Besuchern Grünflächen, Lokale, Sandstrand und einen Kletterpark. Einen weiteren Sandstrand bietet die Pirat Bucht. Sie befindet sich zwischen dem Vienna City Beach Club und dem Wakeboard-Lift.

Seit vergangenem Oktober wird außerdem die Sunken City generalüberholt. Der Umbau findet in Etappen statt, der erste Abschnitt wird im Juni fertiggestellt.

Wer die Alte Donau zum Baden bevorzugt, kann es sich auf den frei zugänglichen Liegewiesen am Romaplatz oder am ArbeiterInnenstrand gemütlich machen. Weitere Optionen sind das Badeareal an der Promenade der Oberen Alten Donau, das Kaiserwasser und die Strombucht.