Mutmaßlicher Drogendealer in Wien-Meidling festgenommen

Ein 24-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ging Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Meidling ins Netz. Sie hatten den Mann beim Dealen mit Kokain und Heroin beobachtet und anschließend festgenommen.

5,6 Gramm Heroin und 0,9 Gramm Kokain sowie 170 Euro Bargeld stellten die Beamten bei ihm sicher. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden rund 20 Gramm Heroin, aufgeteilt in 18 Säckchen, 5,3 g Kokain und Bargeld in Höhe von 245 Euro sichergestellt.



Der 24-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: