Mutmaßlicher Drogendealer in Wien auf frischer Tat ertappt

Am späten Dienstagabend hat die Polizei einen jungen Mann im Bereich Am Tabor in Wien-Leopoldstadt beim mutmaßlichen Verkauf von Rauschgift bemerkt.

Der 22-jährige Serbe dürfte eine geringe Menge Heroin an einen 32-Jährigen verkauft haben. Die Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten ihn gegen 23 Uhr festnehmen.

In der Wohnung des Tatverdächtigen hat die Polizei insgesamt 70 Gramm Heroin, Kokain und Marihuana sowie 5.105 Euro in Bar sichergestellt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: