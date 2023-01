Mutmaßlicher Betrüger in gestohlenem Auto in Wiener City festgenommen

Wegen eines verdächtigen Fahrzeugs wurden am Donnerstagabend Polizisten in der Wiener Innenstadt alarmiert. Es bestand offenbar der Verdacht, dass an dem Auto gestohlene Kennzeichen montiert waren.

Als die Beamten gegen 17.15 Uhr in der Christinnengasse eintrafen, saß ein 48-jähriger Deutscher in dem Auto. Er wollte gerade wegfahren. Die Polizisten konnten ihn allerdings noch rechtzeitig anhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen vorne und hinten unterschiedliche Kennzeichen hatte, wobei beide gestohlen bzw. verloren gemeldet waren. Das Auto soll ebenso gestohlen gewesen sein und war überdies nicht für den Verkehr zugelassen.

Festnahmeanordnung

Der Tatverdächtige besaß außerdem keinen Führerschein und war laut Polizei alkoholisiert. Damit aber nicht genug: Aufgrund diverser Betrugsdelikte bestand gegen den Mann eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

Zusätzlich dürfte der 48-Jährige am Vortag im ersten Bezirk in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein, bei dem er offenbar Fahrerflucht beging.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der 48-Jährige muss mit zahlreichen Anzeigen rechnen.

