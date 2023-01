E-Scooter-Fahrer in Wien-Favoriten niedergestochen

Ein E-Scooter-Fahrer ist am späten Donnerstagnachmittag am Keplerplatz in Wien-Favoriten niedergestochen und schwer verletzt worden. Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte einen diesbezüglichen Bericht der Gratiszeitung „Heute“ auf ihrem Online-Portal. Demnach dürfte es sich kurz vor 18.00 Uhr um einen Raubüberfall gehandelt haben. Der unbekannte Täter schnappte sich den Roller und fuhr davon.

Das Opfer wurde im Oberkörperbereich schwer verletzt, war aber ansprechbar, als die Polizei eintraf. Es wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur, eine sofort eingeleitete Fahndung brachte zunächst kein Ergebnis.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: