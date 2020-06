Mutmaßlicher Betrüger am Wiener Hauptbahnhof festgenommen

Am Montag nahm das Wiener Landeskriminalamt einen international gesuchten Verdächtigen am Wiener Hauptbahnhof fest. In Zusammenarbeit mit den ungarischen Observationseinheiten konnte der 58-jährige Ungar in einem Zug ausgemacht werden.

Gegen 16.40 Uhr wurde der Verdächtige, gegen den es einen EU-Haftbefehl gab, beim Aussteigen aus einem aus Ungarn kommenden Zug festgenommen. Der 58-Jährige wurde zur Auslieferung in eine Justizanstalt überstellt. Dem Mann werden in Rumänien Betrug und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.